OL : Deux postes à renforcer et le cas Marcelo, le mercato sera agité

Dans : OL.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et en retard dans la course au podium de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais va tenter de renforcer son effectif cet hiver. Mais un casse-tête pourrait compliquer son mercato.

Malgré les 88 millions d’euros (hors bonus) dépensés cet été, l’Olympique Lyonnais constate des manques dans son effectif. Il faut dire que les recrues estivales n’ont pas toutes donné satisfaction. On pense principalement à Thiago Mendes, impérial dans son rôle de sentinelle à Lille la saison dernière, puis méconnaissable depuis sa signature chez les Gones. Résultat, le journal L’Equipe affirme que le club rhodanien souhaite un nouveau milieu défensif. Mais ce ne sera pas le seul poste concerné si l’on en croit le quotidien sportif.

En effet, l’Olympique Lyonnais espère aussi attirer un latéral gauche pour deux raisons. La première est évidente, le groupe de l’entraîneur Rudi Garcia n’est pas épargné par les blessures au niveau des latéraux. Et pour ne rien arranger, la recrue Youssouf Koné ne répond toujours pas aux attentes, à tel point que Fernando Marçal a été relancé dans le onze de départ. Il faut donc s’attendre à voir deux renforts débarquer, ou peut-être trois en fonction du cas Marcelo.

Quel avenir pour Marcelo ?

Il est pour le moment difficile de prédire l’avenir du défenseur central en conflit avec les Bad Gones. Un départ est forcément envisagé, mais le club ne voudrait pas donner l’impression de se laisser diriger par ses supporters, surtout après les regrets affichés par le président Jean-Michel Aulas pour son ancien coach Bruno Genesio. De plus, en cas de transfert du Brésilien, Lyon tient à recruter un remplaçant de qualité, et non une recrue pour faire le nombre. Ce qui implique une certaine dépense. Un sacré casse-tête à venir pour le directeur sportif Juninho…