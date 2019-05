OL : Deux pistes pour remplacer Mendy, dont une au Real Madrid !

Dans : OL, Mercato, Liga, OGCN.

Prêté à la Real Sociedad cette saison, Théo Hernandez s’est montré plutôt convaincant, et il revient donc au Real Madrid avec de légitimes ambitions.

Néanmoins, au poste d’arrière gauche, il y a de quoi faire avec Marcelo qui souhaite désormais rester maintenant que Zinedine Zidane est revenu, et le jeune espoir Sergio Reguilón. Résultat, les chances de voir le frère de Lucas Hernandez être vendu sont importantes cet été, et cela met plusieurs clubs à l’affût. Annoncé du côté de Naples, l’arrière gauche a aussi été sondé par l’Olympique Lyonnais, annonce Football Links.

Mais selon le média spécialisé, le caractère du défenseur, connu pour être particulièrement sanguin, ne ferait pas l’unanimité chez les décideurs rhodaniens. Et l’OL a besoin d’être sûr de son choix, sachant que le Real Madrid ambitionne de récupérer 30 ME avec son jeune français. De quoi refroidir Jean-Michel Aulas, et porter son intérêt sur un autre joueur. Il s’agit du jeune niçois Romain Perraud, qui a impressionné cette saison lors de son prêt au Paris FC, et a déjà été observé à plusieurs reprises par Florian Maurice. De quoi réaliser une opération à un coût bien moindre, même si l’OGC Nice semble compter sur lui pour la saison prochaine.