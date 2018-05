OL : Deux monstres espagnols débarquent à Lyon pour parler mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

On a beaucoup parlé de Liverpool et de Chelsea à l'OL ces dernières semaines concernant l'avenir de Nabil Fekir, mais deux autres monstres du football européen tournent autour de Lyon et toujours pour le même joueur. C'est une évidence, le capitaine de l'Olympique Lyonnais suscite un énorme intérêt, et selon Le Progrès cela explique pourquoi le FC Barcelone et l'Atlético Madrid suivent de très près la situation de Nabil Fekir, les Colchoneros ayant même supervisé plusieurs fois ce dernier.

Le départ d'Antoine Griezmann se profilant de plus en plus, l'Atlético Madrid pourrait réinvestir une partie de l'argent encaissé en s'offrant l'international tricolore de l'Olympique Lyonnais dont la valeur est estimée à 60ME. Un tarif qui devrait grimper si cette concurrence se confirmait dans les prochaines. Pour le Barça, l'intérêt existe aussi, le club semblant avoir « un faible » pour Nabil Fekir. Répondant au quotidien régional, qui évoque ces deux pistes ce dimanche, un proche du clan Fekir n'a pas du tout nié en explique que rejoindre la Liga lors du prochain mercato présentait « bien des atouts ». Reste désormais à savoir si Jean-Michel Aulas sera pressé de vendre Nabil Fekir avant le Mondial, ou si au contraire le président de l'Olympique Lyonnais attendra après le rendez-vous en Russie pour parler transfert, en comptant sur cette compétition pour booster encore plus la valeur de son joueur.