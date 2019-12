OL : Deux ans d’égoïsme, Sagnol ne pardonne pas à Memphis

Dans : OL.

Loué de manière assez unanime pour son comportement autour du match entre Lyon et Leipzig, Memphis Depay a vu son statut être renforcé.

Au moment de sa nomination comme capitaine, des doutes s’étaient légitimement élevés sur sa capacité à fédérer le groupe, lui qui ne parle toujours pas français. Mais s’il est un des leaders de l’équipe sur le plan sportif, il est clairement devenu un autre homme avec le brassard. Willy Sagnol veut bien concéder un changement de comportement très positif pour l’attaquant néerlandais, mais l’ancien joueur du Bayern Munich n’oublie pas le Memphis Depay qu’il a vu depuis son arrivée à Lyon pour autant.

« Si c’est un vrai capitaine, je ne sais pas. Déjà, il a eu une vraie attitude de capitaine sur ce match-là. Son match en lui-même, il a été nul. Il a raté tout ce qu’il a tenté. Mais il s’est battu et il a marqué le but important. Son attitude d’après-match a été très bonne. Ce qu’il a fait sur le terrain et ce qu’il a dit ensuite devant les médias. C’était très bien. C’est un phénomène dans le temps sur ces dernières semaines depuis qu’il a le brassard. Mais on sort de deux années où il avait montré beaucoup plus d’égoïsme que d’esprit collectif. Donc, deux ans par rapport à deux mois, je préfère quand même attendre un peu, mais ce qu’il a fait, ce sont des choses qu’un capitaine doit faire. Il a en tout cas mesuré l’importance d’un brassard. Il a eu une attitude pro-active, et c’est ce qu’on attend d’un capitaine dans les moments difficiles », a balancé le consultant de RMC, qui trouve quand même à redire sur Memphis Depay en remontant un peu plus loin dans le temps.