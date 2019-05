OL : Des supporters lillois attaqués par des hommes masqués

Dans : OL, Ligue 1, LOSC.

Les supporters lillois présents dimanche soir au Groupama Stadium avaient le sourire après le nul obtenu par leur équipe à Lyon, ce qui qualifie presque définitivement le LOSC pour la prochaine Ligue des champions. Mais pour quelques dizaines d'entre-eux, ce plaisir était largement gâché par un gros incident intervenu avant le match lorsque leur bus a tenté de rejoindre le parking des supporters adverses. En effet, les Go Rijsel Spirit, une association de fans du Lille, ont eu la mauvaise surprise de voir leur véhicule être attaqué.

« Sur place, il n’y avait aucune personne pour indiquer le chemin du parking visiteur, juste un stadier pour indiquer une direction. Notre chauffeur a alors fait le tour du stade et a malheureusement croisé le chemin d’individus cagoulés et tout en noir (...) Il n’y a pas de blessé grave heureusement, mais beaucoup d’incompréhension sur le geste de ces personnes », indiquent les supporters lillois, qui ont décidé de porter plainte suite à ces agissements. Sur des photos diffusés sur les réseaux sociaux, on voit qu'effectivement le bus des Go Rijsel Spirit a souffert de cet incident.