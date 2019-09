OL : Depay refuse une prolongation, il veut quitter Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2021, Memphis Depay risque d’animer le prochain mercato estival du club rhodanien.

Et pour cause, Jean-Michel Aulas devra prendre une décision capitale l’été prochain : prolonger sa star offensive ou la vendre, à un an de l’échéance de son bail. Et pour l’heure, c’est le deuxième scénario qui semble le plus probable. Effectivement, Calcio Mercato indique en ce début de semaine que Memphis Depay n’a aucunement l’intention de prolonger à Lyon, un club qu’il souhaiterait quitter l’été prochain pour une écurie plus huppée.

En Italie, le Milan AC est régulièrement associé à l’international néerlandais. Mais toujours selon le média transalpin, les exigences de Jean-Michel Aulas dans ce dossier sont effrayantes : 60 ME cash. Une somme que le club lombard n’est pas en mesure de sortir, ni pour Memphis Depay ni pour personne d’autre, en raison de la menace du fair-play financier. Néanmoins, le Milan AC espère secrètement que la valeur marchande de Memphis Depay va baisser dès lors que ce dernier sera dans son ultime année de contrat. Un plan qui ne va pas plaire à Jean-Michel Aulas, lequel devra faire le nécessaire pour s’éviter une situation très inconfortable avec l’ancien de Manchester United…