OL : Depay out, un attaquant perdu de vue se réveille

Dans : OL.

Parti en convalescence et revenu blessé de sélection, Memphis Depay ne jouera pas le prochain match de l'Olympique Lyonnais contre Nice samedi.

Une très mauvaise nouvelle pour le club rhodanien, qui aurait pourtant bien eu besoin de son nouveau capitaine pour repartir de l’avant après son revers contre l’OM (1-2). Mais Rudi Garcia devra faire sans son international néerlandais. À son grand désarroi… Mais alors qui sera choisi pour remplacer Memphis à l'OL ? Ces derniers jours, un nom ressort du chapeau, alors que Cornet est revenu tardivement de sélection et que Traoré sort à peine de l’infirmerie. Il s’agit de Martin Terrier. Auteur d’un but et d’une passe décisive en 13 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le joueur de 22 ans a un peu perdu de son efficacité. Gêné par des pépins physiques, l’ancien Lillois espère bien repartir de l’avant, dès ce week-end.

« Nous sommes les acteurs du match. On doit tous se remettre en question. On cherche ce qui pourrait nous faire décoller, mais cela passe d’abord par le terrain. On doit faire mieux dans l’état d’esprit et les duels. On a bien travaillé pendant la trêve. On va tout faire pour faire mieux pour la suite du championnat. La remontée commence par le match de samedi face à Nice. Mon début de saison a été compliqué, je n’ai pas su saisir les occasions qui m’ont été offertes. Je me remets en question, je travaille beaucoup sur moi-même. Je ne triche pas. J’ai un état d’esprit de conquérant, j’ai du tempérament. Le plus important pour moi est de m’imposer dans le onze de départ. Mon poste ? Je suis polyvalent, je peux jouer à tous les postes de l’attaque, c’est une chance. Je me sens très à l’aise dans l’axe, mais j’ai aussi été performant à gauche lors de la saison passée », a expliqué, en conférence de presse, Terrier, qui espère donc que Garcia lui donnera sa chance, lui qui souhaite marquer sa première réalisation de la saison en championnat au Groupama Stadium.