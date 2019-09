OL : Depay meilleur en sélection, Sylvinho l’avoue et ça l’agace

Dans : OL, Ligue 1.

Actuel co-meilleur buteur de Ligue 1 avec quatre buts, Memphis Depay n’échappe pourtant pas aux critiques.

Au-delà de ses statistiques, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais manque toujours de régularité voire d’implication dans ses performances. Rien à voir avec le joueur qui brille lorsqu’il porte le maillot des Pays-Bas. Confirmation pendant cette trêve internationale. En Allemagne (2-4) puis en Estonie (0-4), l’international néerlandais ne s’est pas contenté de gonfler ses stats. L’ancien joueur de Manchester United a été impressionnant dans son rôle de faux 9. Une comparaison qui agace Sylvinho, même si l’entraîneur lyonnais constate lui aussi une différence.

« J’ai vu jouer le Brésil, comme les Pays-Bas, la Roumanie, la France ou l’Espagne. J’ai donc vu nos joueurs en sélection. Memphis a une liberté différente en position d’attaquant avec sa sélection. Ici, c'est une position différente, d'excentré à gauche, a rappelé le Brésilien. On ne peut pas comparer un joueur avec sa sélection et avec son club, je n'aime pas ça. Oui, il n'a pas le même rendement, mais je ne me plains pas, c’est notre attaquant buteur, il en a mis quatre déjà ! Avec Moussa (Dembélé), ce sont nos deux attaquants performants. » Rappelons que Depay avait été aligné dans l’axe contre Bordeaux (1-1) avant la trêve, poussant Dembélé sur le banc.