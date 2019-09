OL : Depay meilleur avec les Pays-Bas qu'avec Lyon ? Il l'explique

Dans : OL, Foot Europeen.

Guère en vue avec Lyon à Montpellier et contre Bordeaux, samedi dernier au Groupama Stadium, Memphis Depay est apparu à son meilleur niveau vendredi soir lors de la fracassante victoire des Pays-Bas en Allemagne (2-4). Et certains se demandent pourquoi l'attaquant, toujours aussi régulier avec sa sélection nationale, est nettement moins performant sur le long terme avec l'OL. Car ce n'est pas la première fois que ce bilan est fait concernant Memphis Depay, Bruno Genesio et Sylvinho ayant fait le même constat concernant le buteur néerlandais.

Sur la chaîne L'Equipe, Bernard Lions pense avoir un début d'explication concernant ce rendement sur courant alternatif de Memphis Depay à l'Olympique Lyonnais. « A Lyon, Memphis Depay a été un peu une victime collatérale, car s’il a fait des super moitiés de saisons, il a par exemple été victime du fait que Nabil Fekir soit resté la saison passée à l’OL. Car à Lyon il n’a pas le statut qu’il aimerait avoir et qu'il a aux Pays-Bas où Wesley Sneijder avait fait savoir qu'il lui confiait les clés de la sélection. Memphis Depay a un ego surdimensionné, il a ce décalage là dont il souffre moins en sélection qu’avec Lyon », explique le journaliste, qui pense qu'en donnant des responsabilités supérieures à son attaquant, et en le faisant savoir, l'OL pourrait avoir plus souvent à sa disposition le grand Memphis.