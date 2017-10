OL : Depay-Mariano, la polémique ne désenfle pas

Dans : OL, Ligue 1.

Entre deux des hommes forts de l’Olympique Lyonnais cette saison, la situation semble se compliquer.

Cela s’est vu ce week-end lors de la victoire face à Metz, Mariano Diaz et Memphis Depay ne parviennent pas à jouer ensemble, et préfèrent les percées individuelles plutôt que le jeu collectif. Une attitude qui irrite au plus haut point leur entraineur Bruno Genesio, dépité de voir que les principes de base du football sont reniés par deux éléments certes talentueux et efficaces, mais qui pourraient l’être encore plus en jouant avec les autres. Cette situation avait commencé à s’envenimer lors de la large victoire à Troyes, et de la fameuse dispute pour aller tirer le pénalty, Mariano venant contrarier Depay avant de finalement reculer. Ce mardi, L’Equipe apporte quelques bruits de vestiaire à propos de cet incident, qui n’en est pas resté là. En effet, selon le quotidien sportif, l’ambiance était particulièrement tendue après la rencontre, et les deux joueurs ne se sont pas ménagés.

« Les deux joueurs s'échangent des amabilités et devinent leurs propos plus qu'ils ne les comprennent. Depay s'exprime en anglais quand Diaz lui répond en espagnol », explique ainsi le journal, qui précise bien que les choses ne sont pas allées plus loin ensuite. Néanmoins, les actions du match contre Metz l’ont rappelé, tout n’est pas encore réglé entre ces deux-là, et si cela peut passer dans des matchs aux nombreuses occasions contre Troyes ou Metz, il ne faudra pas que cette passe d’armes se prolonge trop longtemps dans la saison, sous peine d’agacer sérieusement le vestiaire.