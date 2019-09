OL : Depay est un clown, Dugarry envoie du lourd !

Dans : OL, Ligue 1.

Atout offensif n°1 de l’Olympique Lyonnais cette saison, Memphis Depay était attendu au tournant face au Paris Saint-Germain dimanche soir.

Malheureusement pour les Gones, l’international néerlandais a été très peu en vue, provoquant trop peu de situations dangereuses dans le camp de Paris. Une preuve de plus que Memphis Depay n’est pas un grand joueur selon Christophe Dugarry. Toujours très critique à l’égard de l’ancien de Manchester United, le champion du monde 1998 a remis une pièce dans la machine sur RMC après la défaite de Lyon face au PSG.

« Le talent, il est où là ? Monsieur Depay, le génie qui veut jouer dans le top 10 mondial. Mais c’est un clown ! Et Dembélé, c’est pareil. Il a une présence dans la surface de réparation, mais le problème, c’est que tu n’y vas jamais dans la surface de réparation. Tu ne peux pas jouer au football, comme ça. L’entraîneur doit les faire travailler techniquement. Mais ce n’est pas possible d’être aussi faible dans ce domaine ! C’était nul. Je n’ai jamais vu une telle faiblesse technique. C’était honteux » a pesté Christophe Dugarry, vraiment mais vraiment pas emballé par l’Olympique Lyonnais et par ses joueurs offensifs en ce début de saison.