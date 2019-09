OL : Depay est génial mais il plombe Lyon, il perd patience

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur de l’ouverture du score lyonnaise contre Bordeaux samedi au Groupama Stadium, Memphis Depay aurait pu livrer une prestation parfaite face aux Girondins. Mais en seconde période, le Néerlandais s’est rendu coupable d’une mauvaise passe ayant forcé Thiago Mendes à une intervention délicate. Un geste qui a entraîné un second carton jaune et l’expulsion de l’ancien Lillois. La suite, on la connaît avec l’égalisation de Jimmy Briand et un match nul insatisfaisant pour les Gones. Un scénario qui a poussé Vincent Duluc à hausser le ton à l’égard d’un Memphis indispensable certes, mais également très irritant.

« Memphis Depay est indispensable parce qu’il marque. Et s’il est un poison, c’est parfois pour tout le monde. Il n’en fait pas assez à gauche, à Montpellier ? Il est récompensé contre Bordeaux : il est titulaire dans l’axe et pousse Moussa Dembélé sur le banc, d’où celui-ci n’est même pas sorti. Sylvinho a même remplacé Depay par un milieu (Jean Lucas), plutôt que par le Français, envoyant le message qu’il avait plutôt envie de ne pas perdre qu’essayer de gagner. Depay est indispensable, mais un poison (…) Samedi, c’est une passe beaucoup trop indolente qui a mis Thiago Mendes en difficulté et lui a valu son second carton jaune. Si le Néerlandais s’était vaguement appliqué, le Brésilien n’aurait pas eu à aller au duel. D’une saison à l’autre, la problématique Depay demeure donc inchangée » a lâché le journaliste de L’Equipe, qui ne parvient pas à définitivement s’enflammer devant ce Memphis irrégulier, capable du pire comme du meilleur. Parfois dans un même match…