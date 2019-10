OL : Depay, Dembélé, il lance un défi à Sylvinho

Dans : OL, Ligue 1.

Face au RB Leipzig en Ligue des Champions cette semaine, Sylvinho s’est privé de Moussa Dembélé. En effet, l’avant-centre rhodanien était sur le banc, malgré le passage en 5-3-2 avec la titularisation de Martin Terrier au côté de Memphis Depay en attaque. Mais pour Peguy Luyindula, il est évident que Sylvinho ne peut pas se passer de Moussa Dembélé sur le long terme. C’est ainsi que dans les colonnes du journal L’Equipe, il a lancé une mission au coach brésilien : trouver un système dans lequel le Néerlandais et l’ancien du Celtic pourront briller tous les deux en même temps.

« Intrinsèquement, c’est Memphis qui a le plus de qualités donc c’est normal que Sylvinho veuille en faire son élément central. Mais, selon moi, il faut trouver un système qui permette de profiter de Depay et Dembélé dans l’axe. Ils sont complémentaires, mais c’est une question d’état d’esprit et d’intelligence par rapport à l’organisation. À partir du moment où tu mets un joueur à un poste où il n’apporte pas, il y a un problème. Memphis n’est pas un attaquant pour jouer seul en pointe, il doit pouvoir tourner autour d’un point de fixation. Quand il est seul, il joue contre nature. Il a besoin d’être dans le jeu » a indiqué l’ancien attaquant de l’OL. Reste à voir comment Sylvinho répondra tactiquement à cette problématique dans les prochaines semaines…