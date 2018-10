OL : Denis Balbir félicite cet OL qui n'a pas flippé devant le PSG

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Si l’Olympique Lyonnais a concédé une lourde défaite face au PSG dimanche, il n’aura échappé à personne que l’équipe de Bruno Genesio a tenté d’imposer son jeu sur la pelouse du Parc, du moins pendant 40 minutes. Et malgré l’ampleur du score final, Denis Balbir préférait retenir la belle attitude de l’Olympique Lyonnais en première mi-temps, même si selon le chroniqueur de But Football Club, la sortie prématurée de Nabil Fekir a plombé totalement l’actuel 6e de Ligue 1.

« Je retiendrais surtout que l’OL a essayé d’imposer son jeu et que ça n’a pas marché malgré un très bon Memphis Depay en détonateur offensif de toutes les actions. L’OL a été privé rapidement de Nabil Fekir et cela a forcément pesé. Surtout au cœur d’une première période où ils ont bousculé Paris. On va me dire qu’avec des « si », on refait le monde mais quand on perd aussi vite un joueur aussi important que Fekir, c’est forcément pénalisant. Surtout dans une configuration où l’on vient presser très haut l’adversaire » a regretté Denis Balbir, pour qui l’OL aurait pu accrocher le Paris Saint-Germain si son capitaine avait été en mesure de jouer tout le match. Mais cela n’a pas été le cas et la suite fût fatale pour Lyon...