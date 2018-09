OL : Denis Balbir défend Genesio et accuse les supporters !

Dans : OL, Ligue 1.

Régulièrement critiqué par les supporters de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs mois, Bruno Genesio peut heureusement compter sur le soutien de certains suiveurs. Journaliste pour W9, Denis Balbir estime par exemple que les fans de l’OL ont « les nerfs à vif » et qu’ils sont carrément injustes avec l’entraîneur de Lyon, lequel est « dans les clous de ce qu’il doit faire au niveau sportif » selon lui. A n’en pas douter, nombreux seront les supporters à ne pas être d’accord avec le chroniqueur du site But Football Club.

« Personnellement, je trouve que les fans de l’OL ont les nerfs à vif. Quand on écoute les supporters, Bruno Genesio a eu des moyens extraordinaires et n’en a pas fait grand-chose. On ne doit pas avoir la même vision des choses. Avec Genesio, l’OL est simplement dans les clous de ce qu’il doit faire au niveau sportif. Je pense qu’une frange de supporters lyonnais est trop exigeante. Très susceptible aussi. Quand une partie de notre corporation a pris la défense de Bruno Genesio et qu’on a découvert que son affaire privée n’avait finalement pas impliqué un supporter lyonnais, certains se sont quand même permis de demander des excuses à tout le monde. Mais qu’ils commencent d’abord par faire des excuses à leur propre entraîneur ! » s’est-il emporté, prenant clairement la défense de Bruno Genesio. Reste que le coach de l’OL est dans la tourmente en ce début de saison, avec déjà deux défaites en quatre journées de Ligue 1…