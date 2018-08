OL : Denis Balbir annonce l'OL devant l'OM et pas loin du PSG

Dans : OL, Ligue 1, OM, PSG, Monaco.

La saison de Ligue 1 commence vendredi soir avec le match OM-Toulouse et forcément, les observateurs s’amusent au jeu des pronostics. Si l’identité du futur champion ne fait pas trop de doute, la lutte s’annonce en revanche acharnée pour le podium avec deux places pour trois prétendants : Lyon, Monaco et Marseille. Sur le site But Football Club, le journaliste Denis Balbir a lâché ses pronostics. Et selon lui, c’est l’équipe de Bruno Genesio qui terminera dauphine du Paris Saint-Germain, devant Marseille et Monaco.

« Que Paris soit à nouveau champion ne me surprendrait pas mais cette année, l’Olympique Lyonnais peut les châtouiller. J’ai vu que Lyon se présentait comme un potentiel second de Ligue 1. Je suis assez d’accord. Les Gones ont cette faculté d’être réguliers dans le haut du tableau et en Coupe d’Europe. L’OL ne s’est pas beaucoup affaibli. Nabil Fekir est toujours là, Houssem Aouar s’épanouit, d’autres jeunes arrivent… Pour moi, Lyon a tout du dauphin et les voir finir au-delà de cette place serait une déception » a expliqué Denis Balbir, qui ignore si l’OM sera capable de réaliser une saison aussi accomplie que celle de l’an passé. « Le mercato ne bouge pas beaucoup. Après leur finale européenne, les suiveurs comme les abonnés attendent monts et merveilles de cette équipe. A mon sens, l’OM aura du mal à retranscrire une aussi belle copie cette saison ». Vivement que cela débute pour voir qui parviendra à tirer son épingle du jeu en ce début de saison, alors que le mercato a été très calme à Marseille et Lyon. Mais très agité à Monaco…