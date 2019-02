OL : Denayer, Dembélé... Aulas couronné roi du mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Face au Paris Saint-Germain dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a pu compter sur ses cadres à l’image des matchs réussis par Lopes ou Fekir. Mais après la rencontre, Jean-Michel Aulas s’était également félicité de la performance de deux recrues du mercato estival, à savoir Jason Denayer et Moussa Dembélé. Interrogé par le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois a été dans le sens du président rhodanien en tirant un grand coup de chapeau à l’international belge et au buteur recruté en provenance du Celtic Glasgow. Selon l’ancien gardien de l’OL, les deux recrues majeures du mercato estival de l’OL s’imposent comme des joueurs indiscutables aux yeux de Bruno Genesio. Et cela représente forcément une bonne nouvelle pour l’actuel 3e de L1.

« Jason Denayer est vraiment le nouveau patron de la défense lyonnaise. On a vu que Marcelo avait été en grande difficulté dès l’entame du match contre le PSG, cela montre à quel point Denayer est devenu le baromètre de la défense lyonnaise. Il est très propre défensivement et très bien placé à l’image du ballon sauvé sur la ligne face à Paris. Sa propreté technique apporte beaucoup de sérénité à l’arrière-garde de l’OL. Maintenant que Bruno Genesio est revenu à une défense à quatre avec deux ailiers (Traoré et Depay), il faut amener le ballon devant le but donc la présence de Dembélé est nécessaire. C’est un vrai joueur de tête, il a ce profil un peu à l’anglaise de prendre beaucoup de place dans la surface et d’avoir un excellent jeu aérien. Il se procure beaucoup d’occasions, même dans la profondeur. Cela étant, il manque encore de réalisme mais il a encore la possibilité de gagner en confiance et de marquer beaucoup de buts. Dans ce schéma-là (4-2-3-1), il mérite d’être titulaire » a expliqué le consultant dans l’émission "Tant qu’il y aura des Gones". Maintenant, l’objectif de Denayer et de Dembélé sera de confirmer, notamment dans les affiches moins prestigieuses.