OL : Dembélé seul en pointe, il ne veut pas voir Depay dans ses pattes

Dans : OL.

Dans son discours et ses choix, Rudi Garcia privilégie pour le moment une association entre Moussa Dembélé et Memphis Depay devant. Mais est-ce vraiment la bonne formule pour l’Olympique Lyonnais ?

Oubliez la philosophie plutôt défensive de Sylvinho. Depuis la nomination de son successeur Rudi Garcia, l’Olympique Lyonnais tente de pratiquer un jeu beaucoup plus porté vers l’avant. Et cela se ressent dans les compositions de l’entraîneur français, qui tient à mettre en place un schéma où les attaquants Moussa Dembélé et Memphis Depay cohabitent dans l’axe. Après seulement deux rencontres, il est encore tôt pour juger l’association entre les deux anciens concurrents. Mais pour le moment, Nabil Djellit n’est pas du tout convaincu par leur complicité.

« Lyon va-t-il jouer avec Dembélé et Depay en pointe ? Il faut voir s’il y a une complémentarité qui se dégage entre les deux joueurs, a commenté le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Potentiellement, il est évident que c’est très excitant. En plus, cela enlèvera un problème politique à Rudi Garcia de faire jouer les deux en pointe. Il y a toujours des incertitudes au niveau de la complémentarité, pour l’instant ce n’est ni Ben Yedder-Slimani, ni Laborde-Delort ce duo. Moi personnellement, je préfère quand Moussa Dembélé est tout seul en pointe. Mais je peux me tromper… » Si Dembélé et Depay n’ont pas eu le coup de foudre de la paire monégasque, Garcia devrait leur laisser du temps afin de trouver des automatismes.