OL : Dembélé, le grand sacrifié contre Manchester City ?

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mardi soir, l’OL affronte Manchester City en Ligue des Champions et forcément, les questions sont nombreuses sur la composition que Bruno Genesio alignera face au champion d’Angleterre en titre. Surtout que face à Saint-Etienne vendredi, l’OL n’a pas vraiment rassuré ses supporters. Un retour à une défense à quatre était ainsi évoqué ces dernières heures. Mais selon RMC Sport, le coach rhodanien va persister dans son système en 3-5-3, et maintenir sa confiance à Nabil Fekir, pourtant décevant et remplacé dès la mi-temps lors du derby vendredi.

Moussa Dembélé ne devrait pas jouir de la même immunité. Egalement très insatisfaisant face aux hommes de Jean-Louis Gasset, l’ancien attaquant du Celtic Glasgow va prendre place sur le banc de touche mardi soir selon la radio. Auteur d’une entrée très convaincante, Maxwel Cornet prendrait sa place au côté de l’inévitable Memphis Depay. En défense, confiance maintenue à Fernando Marçal au poste de défenseur central gauche ? C’est en tout cas la dernière tendance…

Le onze probable de l’OL selon RMC : Lopes – Denayer, Marcelo, Marçal – Rafael, Ndombele, Aouar, F.Mendy – Fekir, Memphis, Cornet.