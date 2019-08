OL : Dembélé fait rugir de plaisir ce cador au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Désireuse de renforcer son secteur offensif au mercato, la Juventus Turin n’a finalement pas bougé en attaque.

Effectivement, Gonzalo Higuain et Mario Mandzukic n’ont pas trouvé de porte de sortie tandis que Paulo Dybala, dans le viseur du PSG en cas de départ de Neymar, est toujours au club. Visiblement, cela a peu de chances d'évoluer d'ici fin août. Il faudra donc sans doute attendre au minimum six mois avant de pouvoir renforcer une attaque qui a néanmoins toujours fière allure. Du côté de la direction turinoise, on estimerait maintenant que le plan le plus cohérent serait de miser sur Moussa Dembélé l’été prochain…

Longtemps, c’est Mauro Icardi qui a fait office de priorité à la Juventus Turin. Mais selon les informations de Calcio-Mercato, les intentions de la Juve seraient désormais de concentrer leurs efforts sur l’attaquant de l’Olympique Lyonnais afin d’obtenir sa signature à l’été 2020, alors que l’international espoirs français était déjà légèrement courtisé en ce mercato estival. Reste que pour obtenir le renfort de l’avant-centre des Gones, déjà auteur de 3 buts en Ligue 1, il faudra y mettre le prix. Car pour Jean-Michel Aulas, la valeur de l’ancien buteur de Fulham a explosé ces derniers mois. Fabio Paratici, directeur général de la Juve et homme fort du champion d’Italie en titre en période de mercato, est déjà sur le coup…