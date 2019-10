OL : Dembélé-Depay en attaque, ça ne passe pas !

Dans : OL.

Arrivé récemment au chevet de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia cherche encore la bonne carburation. Sa dernière tentative est d’aligner un duo composé de Memphis Depay et Moussa Dembélé en attaque.



L’idée a du sens puisque les deux joueurs sont les plus efficaces de l’équipe. La saison passée, Bruno Genesio n’avait quasiment jamais osé les laisser combiner dans l’axe, notamment en raison de la présence de Nabil Fékir. Mais pas seulement. Rudi Garcia leur donne donc leur chance, sans garanti. En effet, ce jeudi, L’Equipe sort une statistique qui fait assez froid dans le dos, et démontre toute l’étendue du travail pour faire marcher ce duo. En effet, à eux deux, Dembélé et Depay cumulent 37 buts marqués depuis qu’ils évoluent ensemble en Ligue 1.



Et sur ces 37 buts, un seul a fait l’objet d’une passe décisive entre les deux joueurs, c’était une offrande du Néerlandais pour l’international espoir tricolore. Pas forcément très rassurant sur la complémentarité du duo, même si l’envie de bien faire est clairement là, puisque, en bon nouveau capitaine, Depay a laissé son compère tirer le pénalty face à Metz, histoire de le mettre dans de bonnes conditions pour la suite. Aux deux joueurs de faire désormais mentir les statistiques, pourquoi samedi soir dans un match à Toulouse que l’OL doit remporter pour espérer retrouver la première partie de tableau.