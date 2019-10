OL : Dembélé cartonne, MU n’en rate pas une miette

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Premier League.

De l’avis des observateurs du championnat anglais, Manchester United a fait une erreur d’amateur au mercato estival en prenant la décision de ne pas remplacer Romelu Lukaku et Alexis Sanchez, lesquels ont rejoint l’Inter Milan. Désormais, les Red Devils sont déplumés en attaque où seuls Martial et Rashford sont capables d’occuper le rôle d’attaquant axial, sans qu’il s’agisse du poste où ils sont les plus performants. Un réel problème se pose et logiquement, Manchester United commence à s’en apercevoir. Et pourrait sortir le carnet de chèques dès cet hiver pour tenter de corriger ce bug…

Comme indiqué par la presse anglaise, la piste Moussa Dembélé est creusée par les dirigeants de Manchester United. Selon les informations du 10 Sport, les recruteurs de MU ont observé chaque match de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison afin de scruter les performances de Moussa Dembélé, auteur de 6 buts en 8 journées malgré la crise rencontrée par son équipe. Confortés par ce qu’ils voient, les dirigeants mancuniens feraient désormais de Moussa Dembélé l’une de leurs priorités estivales. Reste que l’international espoirs français, acheté pour 22 ME il y a plus d’un an, vaut désormais très cher aux yeux d’un Jean-Michel Aulas qui ne fera aucun cadeau à Manchester United en janvier.