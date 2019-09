OL : Dembélé à prix réduit grâce à Depay, Man United y croit

Dans : OL, Premier League, Mercato.

Très sollicité pour ses joueurs cet été, l’Olympique Lyonnais peut s’attendre à de nouvelles offres en janvier prochain.

Depuis plusieurs mois, on sait que Manchester United s’intéresse à l’attaquant Moussa Dembélé (23 ans), déclaré intouchable au mercato estival. Autant dire que le Français ne sera pas disponible en plein milieu de la saison. Mais du côté des Red Devils, la situation devient urgente. Le club mancunien n’a pas compensé les départs de Romelu Lukaku ni d’Alexis Sanchez, et en subit les conséquences étant donné que Marcus Rashford et Anthony Martial sont actuellement blessés.

MU a donc envoyé des émissaires pour superviser Dembélé lors des trois derniers matchs, contre le Zénith Saint-Pétersbourg, le Paris Saint-Germain et à Brest, où le co-meilleur buteur de Ligue 1 a inscrit son sixième but. Le rapport a dû être positif pour le pensionnaire de Premier League qui, selon le Daily Mail, pense recruter l’avant-centre à un prix raisonnable puisque le Gone n’est pas un titulaire indiscutable. Il est vrai que Dembélé, qui a déjà évolué en Angleterre avec Fulham, est en concurrence avec Memphis Depay. Mais les soldes au mercato, ce n’est pas vraiment le genre de la maison…