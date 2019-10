OL : Dembélé à MU ? Aulas se prépare quand même

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Et si avec le changement d’entraineur opéré cet automne à Lyon, venait également une grosse surprise pour cet hiver sur le marché des transferts ?

En effet, Manchester United est toujours vivement intéressé par Moussa Dembélé, qui a beaucoup moins la cote ces derniers temps. Son profil taillé pour la Premier League, où il a déjà évolué avec un certain succès du côté de Fulham, donne clairement envie aux dirigeants anglais, qui ont les moyens de faire une offre capable de satisfaire l’OL. Pour le moment, le club rhodanien n’est pas vendeur, et la position n’a pas changé ces derniers temps pour un international espoir qui demeure prometteur, et en qui les dirigeants croient.

Surtout que, s’il devait enchainer les belles saisons, sa valeur devrait grimper en flèche. En attendant, selon Foot365, Jean-Michel Aulas se prépare à tout puisqu’il continue de garder un œil sur Olivier Giroud. L’attaquant français joue peu à Chelsea et envisage de changer d’air à six mois de la fin de son contrat, notamment dans le but de garder sa place en Bleu. De quoi provoquer un deal gagnant-gagnant ? Pas sûr du côté de Giroud, qui n’a jamais caché qu’il appréciait la vie à Londres, et aurait du mal à s’en passer, ce qui explique les rumeurs au sujet d’un éventuel transfert hivernal à Crystal Palace.