OL : Défenseur central, mondialiste, Boyata fait craquer Lyon

Dans : OL, Mercato.

Le mercato estival est toujours au point mort en ce qui concerne les arrivées, même si cela devrait s’accélérer dans les prochains jours pour l’Olympique Lyonnais.

Les pistes se multiplient notamment en défense où un recrutement est nécessaire, mais où la crainte de perdre Marcelo, courtisé par West Ham, est également réelle. Un véritable chantier dont Debryck Boyata pourrait être l’un des acteurs. En effet, selon Olympique-et-Lyonnais.com, la cellule de recrutement rhodanienne a ciblé le défenseur central à son avantage lors du premier tour de la Coupe du monde avec la Belgique.

S’il a ensuite perdu sa place dans les matchs couperets, le joueur d’origine congolaise a tout de même su se mettre en avant, ce qui pourrait lui permettre de quitter le Celtic Glasgow. A 27 ans, le joueur formé au FCM Brussels et à Manchester City, s’est imposé depuis trois au sein de l’arrière garde des multiples champions d’Ecosse. Mais à un an de la fin de son contrat, son départ est envisagé par le Celtic, alors que la Lazio et des clubs européens le suivent. De son côté, Dedryck Boyata est lui aussi tenté par un départ au sein d’un championnat plus réputé, ce qui laisse clairement de l’espoir à l’OL, si jamais cet intérêt venait à se concrétiser.