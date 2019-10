OL : Défaite, blessure et sourire, les supporters l'accusent

Dans : OL, Ligue 1.

Scénario cruel pour l’Olympique Lyonnais dimanche soir dans le Chaudron. Dans une fin de rencontre enfin ouverte, l’OL semblait capable de prendre le dessus, à l’image des occasions d’Aouar ou de Dembélé. Mais subitement, tout s’est inversé en raison de la sortie sur blessure de Léo Dubois. Le latéral droit, utilisé à gauche en raison de la pénurie à ce poste, avait déjà effectué un match bien triste dans son couloir. Mais sur une accélération à dix minutes de la fin, il n’a pas pu continuer en raison d’une douleur à la cuisse, laissant ses coéquipiers à 10, Sylvinho ayant fait ses trois changements. Se confiant dans la foulée à la télé, Léo Dubois a reconnu « une petite gêne ».

Des propos qui ont fait hurler les supporters lyonnais, pour qui cette « petite gêne », tout de même confirmée par le staff de l’équipe de France et qui l’oblige au repos complet pendant 2 à 3 semaines, n’aurait pas du l’empêcher de continuer ce match et de serrer les dents. Sans compter que, lors de sa sortie, Dubois a regardé le virage stéphanois avec un petit sourire en coin, comme l'atteste cette photo. Même si cela s’apparentait à une réponse à du chambrage, cela n’a pas été apprécié. Le vice-capitaine, qui portait le brassard à l’occasion, a en tout cas perdu beaucoup de crédit avec cette sortie un peu trop précautionneuse aux yeux des fans, et tant s’il est quasiment impossible de jouer des matchs de ce niveau avec une belle élongation à la cuisse.