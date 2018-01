OL : Décision dans dix jours pour un renfort offensif ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Même si l'Olympique Lyonnais s'est sorti sans dommage du piège tendu par Nancy en Coupe de France, il s'en est fallu de peu pour que le club rhodanien débute mal l'année 2018. En l'absence de Mariano, forfait pour plusieurs matches, l'attaque lyonnaise est apparue nettement moins fringante, Amini Gouiri ayant encore besoin de se roder avant d'être efficace à 100%. Alors forcément, l'OL peut se poser des questions sur la nécessité d'éventuellement se renforcer sur le plan offensif durant ce mois de janvier.

Ce lundi, Le Progrès pose la question et pense qu'une date a été fixée pour un éventuel passage à l'acte lors de ce mercato. « Le débat consistant à savoir si l’OL doit explorer une piste pour seconder Mariano est bien ouvert. D’autant que l’Hispano-dominicain, opéré d’une hernie n’est pas certain du tout d’être opérationnel le 21 janvier pour la venue du PSG. (...) Alors qui serait le sauveur en pointe en cas d’absence prolongée de Mariano ? Une recrue pourrait-elle venir ? Les deux prochains rendez-vous de L1 devant Angers et Guingamp en diront sans doute un peu plus sur ce secteur de jeu, et sur les exigences du moment », explique le quotidien régional lyonnais, qui précise cependant que du côté de l'Olympique Lyonnais on espère surtout que Mariano va revenir très vite à son meilleur niveau après son opération d'une hernie.