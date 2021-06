OL : De Sciglio rôde toujours au mercato

Dans : OL.

Prêté par la Juventus Turin à l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Mattia De Sciglio n’a pas provoqué un enthousiasme fou dans la cité rhodanienne.

Même si Rudi Garcia lui a fait confiance en tant que joker polyvalent au coeur de sa défense, les prestations de l’Italien n’ont pas convaincu grand monde. Mais il faut croire que, même avec le départ de Garcia, l’état-major de l’OL se garde cette solution de repli sous le coude. En effet, si aucune démarche n’a été entreprise pour relancer cette piste sur le marché des transferts, l’idée n’est pas totalement écartée dévoile Le Progrès ce mardi. Le défenseur italien pourrait être rappelé en cas de départ à ce poste à Lyon, sa situation contractuelle (jusqu’en juin 2022) et son désir de quitter la Juventus Turin où il n’aura que peu de temps de jeu, pouvant faciliter un rapprochement pendant l’été.

Mais l’OL pourrait aussi laisser filer cette piste au final, puisque Tuttosport révélait dernièrement que Mattia De Sciglio avait tout de même d’autres pistes pour son avenir. Si le défenseur italien apprécierait de continuer l’aventure à Lyon, il est courtisé par Villarreal et Everton notamment, et pourrait donc décider de découvrir un nouveau championnat dans les prochaines semaines. En tout cas, l’OL ne se mêlera pas à une lutte ou une surenchère pour Mattia De Sciglio, mais si un départ venait à amoindrir la défense lyonnaise, Juninho serait bien tenté par l’idée de voir s’il est possible de rouvrir le dossier de l’Italien de 28 ans. Pour le moment, la défense lyonnaise est en tout cas au complet à gauche et dans l’axe, avec les arrivées de Henrique et Da Silva, et il reste à connaitre la volonté des dirigeants de l’OL en ce qui concerne le poste d’arrière droit.