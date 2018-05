OL : Dave Appadoo valide les banderoles anti-Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Malgré la qualification pour la Ligue des Champions décrochée à la dernière journée, la fête n’était pas totale au Groupama Stadium samedi soir.

Et pour cause, de nombreuses banderoles à l’encontre de la direction et de Bruno Genesio ont fleuri en tribunes, au plus grand regret de Jean-Michel Aulas. S’il n’est pas question pour lui de critiquer l’entraîneur de l’OL, Dave Appadoo a expliqué sur la Chaîne L’Equipe qu’il « comprenait » les supporters rhodaniens, qui voient les grands entraîneurs défiler dans les autres clubs français. Le journaliste de France Football cite notamment Rudi Garcia, Lucien Favre et Claudio Ranieri. Trois entraîneurs qui ont terminé derrière l’OL au classement.

« Les banderoles à l’encontre de Genesio ? D’un côté, je comprends les supporters de l’OL. Pour eux, il y a un peu d’énervement quand on voit Rudi Garcia à Marseille, Lucien Favre à Nice, Claudio Ranieri à Nantes… Selon eux, Lyon mérite d’avoir un super-manager en termes de standing. La direction est trop conservatrice avec Bruno Genesio selon les supporters et je les rejoins sur ce point » a expliqué Dave Appadoo. Un point de vue que partageront sans doute de nombreux fans de l’OL, qui réclament le départ de Bruno Genesio depuis de nombreuses semaines et pour qui la défaite contre le CSKA Moscou en Ligue Europa a été le revers de trop.