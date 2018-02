OL : Darder prévient Genesio sur Villarreal, le mini-Barça

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Parti de Lyon cet été pour retrouver du temps de jeu, Sergi Darder n’a jamais caché qu’il avait totalement adopté la vie à Lyon, où il était de retour cette semaine. Il a pu livré quelques mots d’encouragement à ses anciens coéquipiers, et délivré quelques conseils pour battre une équipe qu’il vient de rencontrer avec l’Espanyol Barcelone. Le milieu de terrain annonce clairement la couleur, Villarreal mise sur la possession de balle dans un schéma très concentré sur le jeu dans l’axe.

« Ils ont un bon système, qui est différent des autres clubs en Espagne, avec une sorte de 4-4-2 en losange dans l’animation, qui leur permet d’utiliser au mieux leur possession. Ils ont beaucoup de joueurs dans l’axe. Leurs adversaires ne sont pas habitués à ce système-là. C’est une équipe qui aime avoir le ballon avant tout, qui est plus à l’aise avec que sans et qui produit du jeu. Ils font beaucoup de passes dans l’axe, il y a peu de centres. C’est un jeu à une touche dans l’entrejeu. Villarreal joue de cette manière depuis de nombreuses années. C’est comme le Barça, ils ont une philosophie de jeu », a annoncé le joueur prêté par l’OL, pour qui le club rhodanien pourrait faire la différence grâce à son impact physique, ce qui est un point faible du sous-marin jaune. Et Sergi Darder est bien placé pour le savoir, lui qui a souvent pris place sur le banc la saison dernière en raison justement de son manque de puissance physique.