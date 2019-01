OL : Daniel Riolo voit bien l’OL marcher sur la Ligue 1 en 2019

Dans : OL, Ligue 1.

Trois jours après s’être imposé en Picardie dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France, l’OL a de nouveau battu Amiens dimanche en Ligue 1 (0-1). Une courte victoire pour les Gones, qui n’ont pas forcément brillé, mais qui ont assuré l’essentiel en l’emportant. Et c’est déjà un grand pas pour les partenaires de Nabil Fekir, qui ont déjà abandonné trop de points en cours de route face aux supposés petits du championnat. Mais cette époque où l’OL ne parvenait pas à se motiver en Ligue 1 semble révolue selon Daniel Riolo, qui estime que l’équipe de Bruno Genesio est désormais armée pour enchaîner et assurer sans trembler sa place sur le podium.

« La fameuse dynamique de l’OL en seconde partie de saison semble lancée. Lyon gagne quoi qu’il en soit. En étant bien ou moins bien, ça passe. A Amiens, il a juste fallu un temps fort dès l’entame de la seconde période pour voir Denayer marquer. 1-0, c’est peu. Amiens a eu des occasions et tout n’a pas été totalement maîtrisé par l’OL, mais globalement on a désormais le sentiment que Lyon va gagner ses matchs en L1. Peu importe que ça joue à 5 derrière, à 4 désormais. Peu importe l’animation offensive, Fekir + 3 ou non, j’ai l’impression qu’on est sorti de la période "chaud/froid" de l’OL. Après tout, c’est normal, non ? Que l’OL gagne en L1, c’est pas un exploit ? Denayer a prononcé ce mot après la rencontre. C’est étonnant. A force d’entendre le président Aulas utiliser ce mot pour tout et pour rien, ça déteint. Une chose encore sur ce match. Amiens est une toute petite équipe avec un mini budget. Et pourtant face à l’OL qui est, comparativement, un monstre, les Picards ont joué. Ils ont essayé. Globalement, contre l’OL, les petits essayent. Contre le PSG, jamais. Il y a un refus de jouer qui vire presque au dédain. Plus qu’une incapacité, il y a une acceptation, une résignation » a expliqué le journaliste de RMC Sport sur son blog. La question d’un OL moins motivé face à un petit ne se posera pas pour l’équipe rhodanienne puisque dimanche, il sera question de la réception du Paris Saint-Germain au Groupama Stadium.