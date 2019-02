OL : Daniel Riolo soutient Pierre Ménès contre le dictateur Aulas

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

« L’OL se retrouve donc à 19 points du PSG avec deux matchs de plus. Alors je veux bien que Jean-Michel Aulas nous rabâche les oreilles avec le budget du PSG. Mais ce n’est pas le budget du PSG qui fait que Lyon est virtuellement à 25 points de Paris ». Au lendemain de la défaite lyonnaise à Nice, Pierre Ménès taclait gentiment Jean-Michel Aulas sur son blog, lui rappelant que la différence de budget entre l’OL et le PSG, souvent mise en avant par le président lyonnais, n’expliquait pas les difficultés rhodaniennes face aux adversaires plus modestes.

Un tacle qui n’avait évidemment pas échappé à Jean-Michel Aulas, lequel a rétorqué à Pierre Ménès qu’il serait préférable qu’il « change de métier » s’il ne « comprend pas pourquoi l’écart de budget déséquilibre la concurrence ». Devant cette petite bataille, Daniel Riolo ne pouvait évidemment pas rester de marbre sans y aller de son petit Tweet. Et le journaliste de RMC Sport a logiquement défendu celui de Canal Plus. « On est tellement à devoir changer de métier cher monsieur. Tous ceux qui ne comptent pas parmi vos courtisans. Mais on va quand même continuer. Tranquillement en essayant de faire au mieux. En essayant de comprendre votre génie... Amen ! » a lâché, ironique, un Daniel Riolo très rarement d’accord avec Jean-Michel Aulas. Surtout lorsque cela concerne le budget du Paris Saint-Germain…