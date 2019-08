OL : Dalbert à Lyon, la rumeur est tenace au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Au cours des derniers jours, Sylvinho n’a pas caché qu’il ne serait pas contre la venue d’un défenseur polyvalent à l’Olympique Lyonnais.

Dans l’idéal, le coach rhodanien aimerait un joueur capable d’évoluer dans l’axe et sur le côté gauche de son arrière garde. Un profil rare, que l’OL pourrait bien ne jamais trouver d’ici la fin du mercato. Cependant, est-ce envisageable de voir un pur latéral gauche débarquer dans la capitale des Gaules, alors que Fernando Marçal n’a pas convaincu grand monde pendant la pré-saison ?

Visiblement, toutes les options sont actuellement étudiées par l’OL. Et pour preuve, la rumeur Dalbert revient en ce milieu de semaine, tel un serpent de mer. En effet, la Gazzetta dello Sport indique qu’il est toujours fort probable que le Brésilien de l’Inter revienne en Ligue 1 d’ici le 2 septembre. Et pour Calcio-Mercato, il ne fait aucun doute que Lyon est la destination la plus probable, même si le nom de l’AS Monaco est également cité. Reste maintenant à voir sous quelles conditions l’Inter Milan acceptera de se séparer de son joueur alors que ces derniers mois, ce sont systématiquement des prêts qui ont été évoqués pour l’ancien Niçois…