OL : Cristiano Ronaldo, cette fusée qui a traumatisé JM Aulas

Ce mardi soir, l’Olympique Lyonnais aura face à lui l’un des deux meilleurs joueurs du monde avec l’international argentin Lionel Messi.

Un joueur que l’OL a déjà croisé, et qui a rarement fait de mal aux Gones. Néanmoins, Jean-Michel Aulas se méfie du capitaine catalan, comme il l’a confié dans une interview accordée au Figaro. Le président lyonnais a également évoqué les performances de joueurs comme Beckham ou Cristiano Ronaldo face à Lyon dans le passé. Avec des souvenirs douloureux en ce qui concerne CR7, lequel avait notamment fait beaucoup de mal à Lyon avec Manchester United en 2004.

« L’adversaire le plus impressionnant que j’ai croisé ? Cristiano Ronaldo avec Manchester United en 2004. On mène 2-0 à la mi-temps et après il remonte à lui tout seul le retard. C’était une fusée. On a affronté des garçons comme Beckham, Messi, même si l’Argentin n’a jamais été très inspiré contre nous. On espère que cela va durer. Il peut avoir une grippe, ce serait pas mal (rires) » a confié un Jean-Michel Aulas qui sait qu’il sera difficile d’arrêter Lionel Messi si ce dernier est dans un grand soir au Groupama Stadium, ce mardi. Aux défenseurs de l’OL de faire en sorte que la star du football argentin ne soit pas en état de grâce dans la capitale des Gaules…