OL : Crise à l'OL, ne vous inquiétez pas, il y a Aulas rappelle Roustan

Dans : OL, Ligue 1.

Battu par le Stade Rennais au Groupama Stadium dimanche soir (0-2), l’Olympique Lyonnais a concédé sa 3e défaite consécutive en Ligue 1. Un vrai coup d’arrêt sur le plan comptable, au moment où le club rhodanien est en course avec l’OM et Monaco pour le podium. De quoi évoquer une crise ? Le terme est totalement exagéré selon Didier Roustan. Le journaliste de la Chaîne L’Equipe estime que Jean-Michel Aulas en a vu d’autres et va permettre à Bruno Genesio de travailler dans la sérénité pour redresser la barre.

« C’est problématique d’un point de vue comptable même s’il reste 13 journées. Mais Lyon est un club très structuré avec un président en place qui protège ses entraîneurs. Je pense que Genesio a déjà été plus en difficulté qu’actuellement et il a réussi à redresser la barre. Ce ne serait pas un club comme Lyon, je dirais peut-être. Mais le mot « crise » pour Lyon, je pense que c’est exagéré » a expliqué le chroniqueur dans L’Equipe du Soir. La crise n’est pas encore présente à Lyon, mais nul doute qu’il faudra gagner jeudi en Ligue Europa face à Villarreal, et plus encore contre le LOSC en Ligue 1 dimanche pour ne pas y plonger définitivement…