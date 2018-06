OL : Coup de tonnerre, l'OL annonce que Fekir reste à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Ce samedi soir, l'Olympique Lyonnais est une nouvelle fois sorti de son mutisme concernant Nabil Fekir et le mercato. Et cette fois le club de Jean-Michel Aulas tire les conséquences de l'échec des négociations avec Liverpool, l'OL affirmant que le capitaine de l'Olympique Lyonnais allait rester au club.

« L’Olympique Lyonnais informe que les négociations tripartites menées avec le club de Liverpool et Nabil Fekir pour le transfert du capitaine de l’OL n’ont pas abouti et que l‘Olympique Lyonnais a décidé de mettre un terme à cette négociation ce soir à 20h. Bien que le club de Liverpool ait été la priorité d’un éventuel transfert de Nabil, et sous réserve d’autres propositions conformes à l’intérêt de Nabil et de l’OL et émanant de clubs ambitieux, l’Olympique Lyonnais se réjouit dès lors de pouvoir compter sur la présence de son capitaine qui constitue une recrue de premier plan pour cette saison 2018/2019 au cours de laquelle le club disputera la Champions League en étant dans le 3ème chapeau du tirage au sort », explique l'Olympique Lyonnais. Reste que tout cela ressemble tout de même à un petit jeu avec Liverpool, qui de son côté fait aussi traîner les choses en affirmant que les résultats de la visite médicale ne sont pas claires. Nul doute que le dossier Nabil Fekir est loin d'être refermé.