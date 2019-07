OL : Coup de théâtre dans le dossier Bertrand Traoré !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Ces derniers jours, l’Angleterre évoque souvent le nom de Bertrand Traoré. Et ce n’est pas pour se remémorer ses performances à Chelsea que la presse britannique parle de l’ailier droit de l’Olympique Lyonnais, mais plutôt pour évoquer un intérêt très féroce d’Everton. En effet, les Toffees ont fait du Burkinabé leur piste prioritaire en attaque. C’est tout du moins ce que pensaient savoir Football-Insider, et même Téléfoot. Mais ce lundi, le Liverpool-Echo mène la contre-attaque et affirme que pour l’heure, le profil de Bertrand Traoré n’intéresse absolument pas Everton.

Le média de Liverpool, généralement bien informé, indique qu’il n’y a par conséquent eu aucune discussion entre l’Olympique Lyonnais et Everton pour un éventuel transfert de Bertrand Traoré, en dépit de la volonté d’Everton de renforcer son attaque. Un revirement de situation qui confirme la version de Jean-Michel Aulas, lequel avait confié au côté de Juninho il y a deux semaines que son attaquant n’était pas sur le départ. Voilà qui devrait ravir Sylvinho, lequel compte sur Bertrand Traoré afin d’animer son 4-3-3 la saison prochaine.