OL : Comment Ndombele, recalé à Guingamp, a atterri à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

D’Amiens à l’Olympique Lyonnais, en passant par l’équipe de France Espoirs… Le moins que l’on puisse dire, c’est que la carrière de Tanguy Ndombele a pris un virage important en début de saison.

On peut parler d’une juste récompense pour un jeune joueur qui n’a jamais rien lâché. En effet, le milieu de terrain a connu un parcours difficile pendant sa formation. Accepté au centre de Guingamp à l’âge de 14 ans, l’ancien meneur de jeu était finalement éjecté trois saisons plus tard. Une époque douloureuse dont se souvient bien Yoane Wissa, l’attaquant prêté par Angers à l’AC Ajaccio.

« Cette période de quelques mois sans club a été difficile à vivre pour lui mais elle lui a forgé un mental, a raconté l’ami d’enfance de Ndombele à 20 Minutes. Je connais beaucoup de gens qui ont complètement lâché à la fin d’un centre de formation. Tanguy a toujours voulu vivre son rêve donc il n’a pas baissé les bras. Il a continué à s’entraîner dur dans le club de son frère puis Amiens est venu le chercher (en 2014). Il faut savoir que Tanguy ne doute jamais, c’est sa principale force. »

« Il n’a peur de rien »

Ce qui explique les débuts réussis du Lyonnais. « On a vu qu’il s’est directement affirmé à l’OL lors de son premier match au Parc des Princes. C’est là qu’on se rend compte qu’il n’a vraiment peur de rien, a souligné l’avant-centre. Juste avant sa première sélection avec les Espoirs, on s’est vus à Epinay et je lui demandais pourquoi il n’était pas encore sélectionné. Il le méritait mille fois et c’est chose faite. Je n’ai pas vu beaucoup de joueurs aussi talentueux que lui. » Depuis, Ndombele compte déjà 6 sélections avec les Bleuets.