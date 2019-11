OL : Comment Garcia peut faire gagner Lyon au Vélodrome

Dans : OL.

Limogé de son poste d’entraineur de l’Olympique de Marseille en fin de saison dernière, Rudi Garcia ne pensait probablement pas retourner aussi rapidement au Vélodrome.

Il sera présent ce dimanche soir avec sa nouvelle équipe, l’Olympique Lyonnais. Un rendez-vous qui fera forcément beaucoup parler, sachant que la fin de règne de Rudi Garcia a été très difficile, pour ses joueurs, pour lui et pour les supporters, qui n’en pouvaient plus de ses schémas tactiques et de ses conférences de presse d’après-matchs avec toujours de bonnes excuses. Cette haine des Marseillais pour leur ancien entraineur, peut même rendre service à l’OL. C’est la théorie de Nicolas Puydebois, persuadé que Rudi Garcia va finalement aider les joueurs à vivre plus sereinement ce match.



« Son retour au Vélodrome va monopoliser beaucoup d'attention, c'est vrai, mais ça peut être bénéfique pour les Lyonnais, explique Nicolas Puydebois. En tant qu'ancien joueur, je sais qu'il a de grandes qualités de technicien, même si sa communication est parfois limite. Les supporters marseillais vont l'accueillir à leur façon, comme ils ont pu le faire avec Valbuena, et je pense que ça peut retirer de la pression aux joueurs lyonnais », a livré l’ancien gardien de l’OL sur Le Phocéen. Un sacrifice qui ne dérangerait certainement pas l’intéressé si cela lui permettait de revenir de Marseille avec les trois points.