OL : Comment faire sans Morel ? C'est la question improbable avant le derby

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Vendredi soir, l’Olympique Lyonnais affronte Saint-Etienne en ouverture de la 14e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium.

Et pour ce choc, Bruno Genesio sera privé de Jérémy Morel, suspendu après avoir reçu trois cartons jaunes en moins de 10 matchs. Cela n’aurait pas posé un gros problème à Bruno Genesio il y a encore deux semaines, mais l’entraîneur rhodanien utilise désormais un système à trois défenseurs centraux. Un système dans lequel l’ex-défenseur de l’OM a évidemment sa place aux côtés de Jason Denayer et Marcelo. Dans ses colonnes, Le Progrès s’est demandé comment Bruno Genesio allait gérer cette absence : avec le retour à un système à quatre, ou en lançant dans le grand bain Oumar Solet ? L’option Kenny Tete dans l’axe est également envisagée…

« Au départ, le recrutement était plutôt formaté pour une défense classique à deux centraux et deux latéraux. L’absence pour le derby de Jérémy Morel va donc dès à présent poser la question des ressources olympiennes en défenseurs centraux. Interrogé à ce sujet entre les matches contre Hoffenheim et Guingamp, Bruno Genesio a mis en avant la polyvalence de Kenny Tete, qui peut être intégré dans une défense, et évoqué le jeune (18 ans) Oumar Solet » s’interroge le journal régional. Reste à savoir ce que décidera le coach lyonnais face à l’ASSE, pour ce derby très attendu.