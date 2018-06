OL : Comment Aulas a fait cracher les millions à Monaco

Dans : OL, Mercato, Monaco.

D’ici quelques jours, la signature de Willem Geubbels de Lyon à Monaco va être officialisée.

L’accord a été trouvé cette semaine, alors que le joueur avait déjà trouvé un terrain d’entente avec l’ASM depuis quelques temps déjà. Mais les négociations entre les deux clubs ont été plus longues que prévues, notamment en raison de la dureté de Jean-Michel Aulas. Vexé de voir son jeune prodige de 16 ans ne pas signer professionnel à l’OL, malgré une proposition de contrat qu’il avait jugée « exceptionnelle », le dirigeant rhodanien a utilisé sa position de force à sa guise.

Il faut dire que Geubbels avait encore un an de contrat aspirant à faire valoir, et pouvait très bien perdre une année à ne rien faire jusqu’à ce qu’il soit libre. Ce n’était dans l’intérêt de personne, et selon L’Equipe, l’AS Monaco a été obligée de se rapprocher au maximum des conditions de JMA. Résultat, c’est vers un montant minimum de 18 ME que l’accord a été trouvé, avec en plus de cela un pourcentage à la revente qui permettra encore à Lyon d’être rétribué si jamais Geubbels suivait par exemple la trajectoire d’un certain Anthony Martial.