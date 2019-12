OL : Comme à la belle époque, Lyon se voit taper le Bayern en C1

Dans : OL.

Qualifié en tant que deuxième de son groupe, l’Olympique Lyonnais peut s’attendre à du lourd en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pas de quoi effrayer Bernard Lacombe.

L’Olympique Lyonnais a vécu une soirée contrastée mardi. Si l’on retient malheureusement les incidents entre les supporters et les joueurs, Bernard Lacombe n’oublie pas que le club rhodanien a vibré après la qualification arrachée contre le RB Leipzig (2-2). « On a tous tremblé mais c’était fabuleux car ça n’arrive pas souvent de voir l’équipe remonter deux buts de retard, a confié l’ancien conseiller du président Jean-Michel Aulas sur OLTV. Je ne sais pas si c’est déjà arrivé à l’OL en coupes d’Europe. » Et si les Gones remettaient ça au tour suivant ? Même s’il craint l’identité du futur adversaire, Lacombe s’autorise à rêver et croit même Lyon capable de dominer le Bayern Munich.

« Le tirage le plus abordable ? Je dis Valence mais c’est surtout le moins pire. Les autres équipes, c’est du lourd. Je vois bien le Bayern tomber, a prédit le dirigeant retraité. Je me souviens quand on les avait reçus au début des années 2000. On l’avait emporté 3-0, avec un doublé de Sidney Govou. Le Bayern, c’est aussi des joueurs mythiques, les Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Dieter Müller, Uli Hoeness... Chaque année, ce club est au top, souvent champion, bien placé en Ligue des Champions. C’est un modèle, un club très bien structuré. » Le Bayern, c'est aussi l'adversaire souhaité par Houssem Aouar.