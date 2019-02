OL : Clément Turpin défendu, non ce n'est pas un arbitre pro-OL !

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Né à Oullins, tout près de Lyon, Clément Turpin est souvent accusé d’avantager l’Olympique Lyonnais lorsqu’il est amené à officier le club rhodanien. Et bien évidemment, le débat a été relancé dimanche soir après deux décisions litigieuses : le penalty accordé à Moussa Dembélé et la grosse faute de Nabil Fekir sur Leandro Paredes, simplement sanctionnée d’un carton jaune. Mais dans ses colonnes, Le Progrès a volé au secours de celui qui est considéré de très loin comme le meilleur arbitre français. Les accusations d’arbitrage pro-OL ne tiennent pas debout, et le quotidien régional le prouve.

« Certes, quelques décisions ont été favorables à l’OL au cours de ce match, comme le penalty accordé pour une faute pas très évidente de Thiago Silva, ou faute de Nabil Fekir sur Paredes dans le temps additionnel, seulement sanctionnée d’un carton jaune, à la grande colère de l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel. Mais l’imaginer partisan quand il dirige un match de l’OL est peu crédible. Les décisions ont même été parfois complètement défavorables à l’OL, comme ce 8 février 2015, où monsieur Turpin avait fait retirer le penalty d’Ibrahimovic, arrêté par Lopes parce que des joueurs lyonnais étaient entrés dans la surface avant la frappe. L’attaquant suédois avait transformé sa deuxième tentative et égalisé dans ce match conclu sur le score de 1-1 » explique Le Progrès. Un avis que partagera évidemment Jean-Michel Aulas, lequel a d’ailleurs reconnu en début de semaine sur RMC Sport que Clément Turpin avait parfaitement arbitré le choc entre Paris et l’OL...