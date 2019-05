OL : Clément Turpin arbitre pro-Lyon, Lille se fâche !

Dans : OL, Ligue 1, LOSC.

En cas de victoire dimanche soir à Lyon, Lille aura la certitude de finir deuxième de Ligue 1 et donc de jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Autrement dit, l'enjeu sera énorme, car du côté de l'OL un succès relancera l'espoir de terminer dauphin du PSG et surtout de bénéficier d'un ticket assuré pour la C1. Cependant, la nomination de Clément Turpin comme arbitre de choc qui vaut des dizaines de millions d'euros a fait hurler certains supporters lillois, lesquels se répandent sur les réseaux sociaux en rappelant que l'arbitre numéro 1 français est né à Oudin, près de Lyon et que forcément il a le coeur plus proche de l'OL que du LOSC.

Réagissant à ces critiques émises par des supporters nordistes, Gérard Lopez est monté au créneau pour appeler ces derniers à un peu calme, le dirigeant lillois s'offusquant qu'on puisse mettre en cause les qualités de Clément Turpin. « Je suis parfois halluciné. Clément Turpin est international. En Europe, c'est un des meilleurs arbitres français. Il sort d'un gros match de Ligue des champions (Juventus-Ajax). Il est habitué aux matches à gros enjeux. Et cette rencontre sera hyper médiatisée, avec notamment l'aide du VAR. Il faut faire confiance à ce très bon arbitre », a prévenu Gérard Lopez, qui refuse que l'on puisse avoir des soupçons sur l'honnêteté de Clément Turpin lorsqu'il arbitre Lyon.