OL : Clément Grenier à Metz, c'est du pipeau !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Avec quatre petites minutes au compteur depuis le début de la saison en Ligue 1, Clément Grenier vit une période délicate à Lyon, après un prêt non concluant à l’AS Roma l’année dernière.

Un départ cet été a longtemps été envisagé, mais le milieu de terrain rhodanien est finalement resté dans l’effectif de Bruno Génésio, qui dispose de plusieurs solutions au poste de milieu relayeur. En cruel manque de temps de jeu dans le Rhône, Clément Grenier pourrait vite se lasser de cette situation. Ainsi, Tutto Mercato Web avançait lundi une piste très surprenante, l’envoyant au FC Metz en janvier prochain. Sur son compte Twitter, l’international français a fermement démenti cette information étonnante.

« Des rumeurs, des conneries… Bref, quand on ne sait pas quoi dire, on se tait. Merci ! Je suis Lyonnais et je travaille à fond pour mon club » a lancé, visiblement agacé, le numéro 7 de l’Olympique Lyonnais, déterminé à s’imposer dans son club formateur malgré la concurrence de Tanguy Ndombélé ou encore de Pape Cheikh Diop à son poste. La présence en Europa League de l’OL et le début des coupes nationales dans les prochaines semaines permettra peut-être au natif d’Annonay de gratter du temps de jeu…