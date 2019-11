OL : Clause, prolongation, Juninho passe aux aveux sur Memphis Depay

Dans : OL.

Tottenham qui achète Memphis Depay à l’Olympique Lyonnais pour 50 ME, cela ne devrait pas arriver. Juninho a confirmé l’accord avec Manchester United au moment de son transfert.

Très décevant à Manchester United au point d’agacer les fans et le staff en place, Memphis Depay a été bradé à Lyon pour 16 ME, plus d’éventuels bonus. Mais chez les Red Devils, certains croyaient encore en lui, et les dirigeants anglais ont ainsi apposé une clause de rachat prioritaire à 35 ME pour récupérer le joueur, si jamais il venait à exploser ou était suivi par des clubs désireux de mettre plus que 35 ME. Une information confirmée par Juninho sur OL TV.



« Manchester a une priorité si plusieurs clubs s’alignent pour l’acheter, c’est vrai. Ce sont des genres de clause qui existent dans le football. Mais on n’a reçu aucune offre jusqu’à présent. Il est vraiment heureux en ce moment à Lyon. Il mérite le brassard comme d’autres. Rudi (Garcia) va bientôt prendre sa décision. C’est un leader technique. On va discuter à une prolongation de contrat d’ici la fin de l’année, même si à chaque fois qu’un joueur approche de la fin de son contrat, les discussions deviennent de plus en plus difficiles », a reconnu le directeur sportif lyonnais, parfaitement conscient que si Memphis Depay n’est pas forcément sur le départ, il ne devrait pas non plus prolonger son contrat qui se termine en juin 2021.