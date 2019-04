OL : Christophe Dugarry est dégoûté par cette trahison anti-Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio l’a officiellement confirmé samedi, après la défaite contre Nantes à La Beaujoire, il ne sera plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais à l’issue de la saison. Et pour cause, le coach rhodanien ne semble plus avoir le soutien de l’intégralité de son vestiaire. Un constat terrible selon Christophe Dugarry, lequel considère cela comme une véritable trahison. Sur l’antenne de RMC, l’ancien attaquant de l’Equipe de France a confié que Bruno Genesio s’était tout simplement sacrifié pour le bien de l’Olympique Lyonnais. Il s’explique…

« Cela fait des mois que je défends Bruno Genesio, car je condamne l’attitude des joueurs de l’Olympique Lyonnais. Aujourd’hui, Genesio s’est sacrifié pour remettre un petit peu de calme dans ce club au niveau des supporters. Ce qui me dérange, c’est que j’ai eu le sentiment après la défaite à domicile contre Rennes que certains joueurs l’avaient lâché. Pourtant, il a toujours énormément soutenu ses joueurs comme Fekir ou Aouar par exemple. Les joueurs ne lui ont pas rendu cette confiance dans des moments importants où lui avait besoin que ses joueurs répondent présents. Il avait besoin de ses hommes au moment où sa prolongation était en jeu. Les Lyonnais auraient dû montrer deux fois plus et ils ont montré trois fois moins ! Du coup il s’est sacrifié et désormais, tout le monde doit prendre ses responsabilités » a justifié Christophe Dugarry, lequel défend Bruno Genesio depuis des mois. Et qui ne digère pas cette trahison XXL des joueurs lyonnais.