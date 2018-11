OL : Chapron balance un scoop sur Aulas, et ça va surprendre

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Réputé pour sa tendance à contester les décisions, Jean-Michel Aulas n’a pas bonne réputation auprès des arbitres.

Le retraité Tony Chapron témoignait le mois dernier, affirmant que les propos du président de l’Olympique Lyonnais mettait énormément de pression sur les hommes en noir. Et pourtant, le dirigeant sait aussi se montrer beau joueur. La preuve lors du derby perdu à Saint-Etienne (2-0) en février 2017, lorsque Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso avaient été expulsés en fin de rencontre. Alors qu’il s’attendait à voir JMA débarquer en colère dans son bureau, Tony Chapron a été bluffé.

« Mes collègues m'avaient parlé de lui en me disant qu'ils en prenaient plein la tronche à chaque fois. Ça frappe à la porte, Jean-Michel Aulas souhaite me rencontrer à la fin du match. Vu qu'ils ont perdu 2-0 et qu'ils ont fini à 9, je pense qu'il va avoir deux-trois trucs à nous dire, a raconté l’ancien arbitre sur le plateau de RMC Sport. Il rentre : "Monsieur Chapron, je tiens à vous féliciter. Vous avez fait un excellent match. Nos joueurs n’ont pas été à la hauteur et leur comportement n’était pas admissible." » Il faut dire que l’OL pouvait craindre de grosses sanctions pour ses joueurs exclus, ce qui explique peut-être la démarche de son président.