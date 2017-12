OL : Cette seconde où tout a changé pour Lyon...et sauvé Genesio !

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais termine l'année 2017 à la troisième place du classement de Ligue 1, à égalité de points avec l'AS Monaco. Au moment de dresser un bilan à mi-parcours, Bruno Genesio ne le cache pas, la saison s'est probablement jouée lors du choc entre l'OL et le champion de France en octobre dernier au Groupama Stadium. Car pour l'entraîneur lyonnais, si Nabil Fekir n'avait pas donné la victoire à son équipe à l'ultime seconde, alors le club rhodanien aurait décroché.

« Le meilleur moment, c’est le succès à Saint-Etienne. Mais le déclic, le tournant, c’est le match contre Monaco (3-2) et le coup franc de Nabil Fekir à l’ultime seconde. Ça lance une série. Si on ne gagnait pas ce match-là, on restait sur une dynamique qui n’était pas bonne… Tout va très vite, explique, dans Le Parisien, le technicien lyonnais, qui ne pense toutefois pas que son avenir personnel s’est également joué sur ce but. Pour moi, il n’y avait pas d’ultimatum. La sortie du président « On fera le point dans six matchs », je l’ai prise comme une marque de confiance. Il se laissait le temps. Ce sont des moments difficiles quand on est coach, je ne vais pas le cacher. On reste combatif, on s’accroche. »