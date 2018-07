OL : Cette recrue parfaite s'éloigne, un choix qui peut surprendre

Dans : OL, Mercato, Serie A.

A la recherche d’un milieu de terrain de complément, l’Olympique Lyonnais flaire la bonne affaire avec Milan Badelj, récent finaliste de la Coupe du monde avec la Croatie.

Le joueur a l’énorme avantage d’être libre tout en étant un élément d’expérience encore dans la force de l’âge, puisqu’il a 29 ans. De quoi faire saliver l’OL, et son désir de recruter un milieu devant sa défense afin de faire souffler Lucas Tousart. Mais si au départ, Lyon était à la lutte avec le Zénith Saint-Pétersbourg, plusieurs clubs ont débarqué dans ce dossier, avec notamment Villarreal et le Milan AC. Et malgré ses difficultés actuelles, le club lombard a les faveurs du joueur florentin, annonce Gianluca Di Marzio.

Badelj attendrait donc en priorité une proposition du Milan AC pour trancher, et étudierait les autres pistes si jamais aucun accord n’intervenait pour lui permettre de rester en Italie. Un choix lié à la présence de Gennaro Gattuso, mais qui a de quoi étonner, le Milan AC étant pour le moment interdit de Coupe d’Europe pour les deux prochaines saisons, alors que l’OL peut par exemple lui offrir la possibilité de disputer la Ligue des Champions.